«Открытие»: 15% россиян никогда не брали кредиты

Таковы результаты опроса, проведенного ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» среди совершеннолетних россиян - жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Кредитная история есть у 83% респондентов, при этом у 31% все займы на данный момент погашены. 73% опрошенных заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам.

Лишь 2% россиян не знают, что такое кредитная история. Наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке, наименее – в Приволжском федеральном округе. Почти каждый третий россиянин никогда не проверял свою кредитную историю и 60% респондентов не сталкивались с отказами банков из-за нее, но такой опыт есть уже у 30%. Кстати, 5% из тех, кто проверял свою кредитную историю, находили мошеннические кредиты, взятые на свое имя — в Москве и Московской области так ответили 8% опрошенных.

Большинство россиян (51%) с целью получения работы готовы предоставить доступ к своей кредитной истории работодателю - такая просьба работодателя законна. Еще 2% опрошенных уже это сделали. А вот 46% считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.