В Липецке мужчина попал под пассажирский поезд и погиб в больнице

Трагедия на железной дороге в Липецке случилась в минувшую среду, 19 января, в районе между станциями Чугун-1 и Липецк. Там в районе улиц Орловская и Гайдара под пассажирский поезд попал 53-летний мужчина.

Поезд переехал мужчине ноги, в больницу его увозили еще живого с ампутированной ступней и другими тяжелыми травмами. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, пострадавший скончался в приемном покое.

Спасатели отметили, что это уже не первой ЧП на том отрезке железнодорожных путей. Летом прошлого года там погиб 36-летний мужчина. Липчанам в очередной раз напоминают, что объекты РЖД – это зона повышенной опасности, где необходимо соблюдать все правила поведения.