В пятницу в Липецке снегопад и до -3 градусов

В пятницу в Липецке ожидается сильный снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 21 января, на Липецк обрушится снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся еще ночью и продолжатся до вечера. В темное время суток до 9 градусов мороза. Днем - до 3 градусов ниже ноля. Ветер южный 11-13 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 739 мм рт.ст.

В субботу, 22 января, в областном центре небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до отметки -6 градусов. Днем около 4 градусов со знаком минус. Облачно. Ветер южный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 30 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 8.18. Заходит - в 16.48.