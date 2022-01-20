В Липецке в поселке Дачный открыли поликлинику на 150 посещений в смену

В Липецке открыли новую поликлинику Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в поселке Дачный открыли новую поликлинику. Она рассчитана на 150 посещений в смену и будет обслуживать 8 тыс. прикрепленных к учреждению человек. Это около 6 600 взрослых и 1 400 детей.

В новом здании работают электронные регистратура и очередь. А площадь детского отделения увеличили почти в 3 раза. По данным пресс-службы региональной администрации, здесь есть игровая зона, комната для кормления, кабинет восстановительного лечения, детский стоматологический кабинет.

В Липецке открыли новую поликлинику Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В штате поликлиники не только участковые врачи, но и специалисты узкой направленности: акушер-гинеколог, хирург, стоматолог, невролог, функциональный диагност, инфекционист, рентгенолог, эпидемиолог, врачи-ультрасонологи. Учреждение оснастили различным диагностическим и лечебным оборудованием, соответствующим современным требованиям. Липчане также смогут обратиться в кабинеты рентгена, медицинской профилактики, восстановительного лечения, ультразвукового исследования. Есть отделение дневного стационара неврологического и терапевтического профилей.

В поликлинику легко смогут попасть маломобильные пациенты. Для них в помещениях уложили тактильную плитку, установили пиктограммы с дублированием информации азбукой Брайля, специальные поручни. Для подъема на 2 этаж у медперсонала есть ступенькоход.