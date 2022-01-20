В пятницу в Липецке отключат свет и холодную воду

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 21 января, в Липецке из-за ремонтных работ на сетях отключат свет и холодную коду. Так, с 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улицы 40 лет Октября, 41; Ушинского; Гоголя, 2; Папина, 2В, 19В, 4; Юных Натуралистов, 5, 5/2, 7а, 7, 9, 9а, 11а, 11, 15. Дополнительную информацию липчане могут получить по телефону контакт-центра "Россети Центр" 8-800-220-02-20.

С 10 утра до окончания работ без холодной воды останутся жители дома №24 по улице Калужская областного центра. После включения вода может быть некоторое время мутной. Воду подвезут по заявкам жителей. Задать интересующие вопросы можно в диспетчерской "РВК-Липецк" по телефонам 175 и 236-175.