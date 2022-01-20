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Происшествия20 января 2022 16:28

В Липецке уклонист с липовой справкой об отсрочке отделался штрафом

За уклонение и поддельный документ призывник отделался штрафом
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 19-летнему уклонисту. Парень попал сразу под две уголовные статьи за уклонение от службы и покупка поддельного документа – 328 и 327 УК. По данным следствия, призывник не явился в военкомат по повестке в ноябре 2020 года. Когда уклониста нашли он предоставил в комиссариат поддельную медицинскую справку о нетрудоспособности, что должно было освободить его от службы.

В ходе проверки выяснилось, что медицинский документ призывник на самом деле купил у неизвестных людей. Более того, справка даже не соответствовала установленному образцу. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, парень во всем сознался и раскаялся еще на стадии предварительного следствия. В итоге уклонист отделался штрафом в 50 000 рублей в доход государства.