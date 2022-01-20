Липецкая прокуратура не дала администрации купить дорогие люксовые иномарки

Администрации Липецкой области не дают купить люксовые иномарки для нужд чиновников. В правомерности госконтракта на закупку трех «Тойот Камри» усомнилась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, основной причиной стало нарушение добросовестной конкуренции во время закупки, так как заказчик сформировал техзадание под определенные модели определенного производителя.

Кроме этого цена на иномарки оказалась выше, чем положено для госслужащих. Общая цена покупки составила 6 748 090 рублей. Такую трату государственных денег на чиновников сочли необоснованной и подали жалобу в Арбитражный суд. Областной жалобу отклонил и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суда с ним согласился, а суд Центрального округа отменил решение предыдущих и вернул дело в областной.

Теперь прокуратура снова будет требовать признать сделку недействительной.