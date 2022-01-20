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Происшествия20 января 2022 18:06

В Липецке будут судить бывшего автоинспектора за вымогательство взятки

Уволенному сотруднику ДПС грозит до 12 лет колонии за 30 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить теперь уже бывшего автоинспектора за вымогательство и получение взятки. Инспектор поймали под конец года, 26 января. По данным следствия, сотрудник ДПС остановил на трассе КамАЗ и потребовал от водителя 30 000 рублей. В противном случае грозился составить протокол за нетрезвое вождение – во статьи 12.8 КоАП. При этом один протокол за неисправность автомобиля инспектор уже составил.

Опасаясь лишиться прав, водитель пошел к банкомату, снял наличные и отдал дорожному полицейскому. О произошедшем мужчина сообщил в службу собственной безопасности УМВД, где оперативно все проверили и передали материалы в СК, а инспектора уволили.

Дело возбудили по части 5 статьи 290 УК – получение и вымогательство взятки в значительном размере. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, в ходе расследования фигурант вину не признал, но часть взятки нашли при обыске в салоне его машины. Деньги были спрятаны в пачку из-под сигарет. В итоге дело передали в суд. Бывшему сотруднику ДПС грозит до 12 лет колонии.