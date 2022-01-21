Пьяный липчанин поцарапал машину соседа и попал под уголовную статью

Пьяный липчанин повредил чужую машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то поцарапал его автомобиль "Шевроле", припаркованный по улице Елецкая. Сумму ущерба оценили в 51 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, личность злодея установил участковый. Подозреваемый - ранее судимый 26-летний липчанин. Он, кстати, проживает в одном доме с потерпевшим. Горожанин пояснил, что ночью проходил мимо автомобиля, будучи в нетрезвом состоянии. И он поцарапал машину чисто из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент липчанин находится под подпиской о невыезде.