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Происшествия21 января 2022 9:50

Пьяный липчанин поцарапал машину соседа и попал под уголовную статью

Сумму ущерба оценили в 51 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Пьяный липчанин повредил чужую машину

Пьяный липчанин повредил чужую машину

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то поцарапал его автомобиль "Шевроле", припаркованный по улице Елецкая. Сумму ущерба оценили в 51 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, личность злодея установил участковый. Подозреваемый - ранее судимый 26-летний липчанин. Он, кстати, проживает в одном доме с потерпевшим. Горожанин пояснил, что ночью проходил мимо автомобиля, будучи в нетрезвом состоянии. И он поцарапал машину чисто из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент липчанин находится под подпиской о невыезде.

Липчанин поцарапал машину соседа

Липчанин поцарапал машину соседа

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.