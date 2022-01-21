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Общество21 января 2022 10:56

Как Липецк будет развиваться в ближайшие 20 лет

О деталях журналисты узнали в ходе презентации проекта нового генплана города
Источник:kp.ru
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Прошло 9 месяцев с момента, когда команда новосибирского «Гипрогорпроекта» приступила к разработке проекта нового Генерального плана Липецка. Прежний Генплан, этот основной документ градостроительного развития, утвержденный в 2016 г., перестал отвечать запросам времени. Возникла необходимость синхронизации задач нацпроектов, объединения всех позиций. Экспертами из Новосибирска, побывавшими в Липецке, была проведена большая научно-исследовательская работа. В подготовке и обсуждении нового проекта, как отметил в ходе брифинга начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов, активно участвовали архитекторы и застройщики Липецка, представители бизнес-сообщества. Проект Генплана представлен на общественное обсуждение. Каковы его основные направления?

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