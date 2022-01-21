Липчан удивили новые квитанции за газ без ввода показаний счетчика

Липчане запутались в новых квитанциях за газ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На днях липчане получили квитанции об оплате за газ и сильно удивились. В платежном документе не указали поле для внесения показаний счетчиков, а также норматив стоимости 1 куб. газа. Некоторые попробовали перевести необходимую сумму онлайн через банк, но и здесь многих постигла неудача - не было ввода для показаний, а за оплату брали проценты. Ситуацию прояснили в «Газпром межрегионгаз Липецк».

- В связи с техническим сбоем в работе программного обеспечения возникли временные сложности с введением показаний счетчиков и оплатой газа по новым квитанциям, - сообщили в пресс-службе организации. - «Газпром межрегионгаз Липецк» устраняет проблему.

А также добавили, что внести показания счетчиков и оплатить газ без комиссии можно через сайт компании. Раздел "Передать показания счетчика" и поле "Оплата газа". Либо воспользоваться Личным кабинетом клиента.