Массовая драка дам с мужчинами у ночного клуба под Липецком попала на видео

Видео массовой драки с дамами и мужчинами выложили в соцсетях очевидцы происшествия в Липецкой области. Действие происходит в Ельце у дверей питейного заведения, где нещадно лупят друг друга и таскают за волосы несколько человек.

Судя по кадрам, явно что-то не поделили три дамы и трое мужчин. Женщины остервенело таскают друг друга за волосы, лупят ногами, мужчины пускают в ход кулаки, и те и другие поочередно валяют друг друга в грязном снегу.

Дерущихся пытаются разнять прохожие, но и те попадают «под раздачу».

– «Вроде ногу одному сломали. Новогодние праздники закончились. А вот исподтишка с носка бить лежачего совсем не по пацански», – пишет автор ролика.

В подробностях конфликта с самого начала разбирается полиция. Оказалось, что запись начала распространяться только сейчас, а инцидент имел место еще в период новогодних каникул. Тогда же подключились стражи порядка, которые прибыли позже.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники выезжали на место после сообщения о конфликте, в настоящее время идет проверка – все участники и обстоятельства инцидента устанавливаются.