Мужчину прокатили на капоте во время дорожного конфликта в Липецке

Липецкие соцсети продолжают пестрить кадрами со странными происшествиями на территории региона. Пока полиция разбиралась в драке между мужчинами и женщинами у ночного клуба в Ельце, появилось видео еще одного инцидента на улице Советской в Липецке. Там водитель иномарки прокатил на капоте преградившего путь пешехода на проезжей части.

Действие происходило в эту пятницу, 21 января. Судя по кадрам, пешеход по какой-то причине не давал двинуться с места водителю авто. Сначала мужчина просто стоял перед иномаркой на проезжей части, а затем забрался на капот, уцепившись за край не четвереньках. Наличие человека на капоте водителя не смутило и тот решил уехать вместе с «пассажиром».

По словам очевидцев, конфликт начался после мелкого ДТП, которое случилось на Советской в нескольких метрах от действия на видео. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по региону, проверка проходит как по линии ГИБДД, так и со стороны полиции

– Были ли нарушения со стороны уголовного или административного законодательства, устанавливается, видео изучается, – пояснили в полиции.