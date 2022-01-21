Липчанка перевела мошенникам 1 млн рублей, поверив в уязвимость своей банковской карты

Липчанка отдала мошенникам 1 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане продолжают попадаться на уловки мошенников. Только в минувший четверг 5 жителей Липецкой области стали жертвами аферистов.

Так, 33-летней женщине позвонил "сотрудник банка" и напугал кредитом, который на нее пытаются оформить. И, мол, все дело в карте, не соответствующей требованиям безопасности. Злодей предложил оформить новую "защищенную" карту. Липчанка согласилась. И ее не удивило, что для активации нужно положить на новый счет 1 млн рублей. Потерпевшая взяла кредит в 600 тыс. рублей. И в течение 2 часов перевела всю сумму на неизвестный счет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 21-летнему жителю Долгоруковскоо района тоже позвонил лжесотрудник банка. Парень поверил, что с его карты кто-то списывает деньги и перевел свои сбережения на "безопасные счета". Еще несколько человек потеряли свои деньги при инвестировании, возврате средств за оплаченный товар и при заказе интим-услуг через Интернет. По всем фактам возбудили уголовные дела.