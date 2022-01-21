В Липецке все светофоры на проспекте Победы настроили на дистанционное управление

В Липецке завершают модернизацию светофоров на проспекте Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершают модернизацию светофоров на проспекте Победы. Теперь всеми «дорожными регулировщиками» на магистралях можно управлять дистанционно.

Напомним, в период 1 этапа «зеленой волны» на проспекте между площадями Победы и Кольцевой установили «умные» светофоры. Во время реконструкции подрядчик смонтировал 7 сигнальных столбов. Затем специалисты замерили траффик, проанализировали транспортные потоки и время часов пик. Так, на участке обеспечили двунаправленную волну движения – утром светофоры пропускают основной поток машин в сторону площади Победы, а вечером – в обратном направлении.

На 2 этапе оборудование модернизировали между площадями Кольцевая и Танкистов. Установили 4 светофора, на каждом заменили контроллеры и некоторые запчасти, подключили их к системе дистанционного управления. В настоящее время специалисты настраивают режимы работы объектов. Потребуются дополнительные камеры и датчики движения, чтобы более точно считывать транспортные потоки.

Также планируется настроить на дистанционное управление светофоры на улице Меркулова.