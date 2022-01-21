В субботу в Липецке жителям Косыревки отключат холодную воду

Под Липецком отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 22 января, под Липецком в селе Косыревка отключат холодную воду. Специалистам компании "РВК-Липецк" необходимо будет провести ремонтные работы на сетях. Из-за этого подачу воды временно ограничат.

Так, с 10 утра до окончания работ краны пересохнут по улицам Советская, 6а, Орловская, 42, Новая, ст.1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18-21, 20а, а также в частном секторе по адресам: улицы Советская, Орловская, Новая. Как сообщили в пресс-службе организации, воду подвезут к дому №42 по улице Орловская.

Липчан предупреждают, что после включения вода может быть мутной. Более подробную информацию горожане могут узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.