Пятая волна коронавируса в Липецке: за сутки отметили резкий рост числа инфицированных COVID-19

За прошедшие сутки, 20 января, в Липецкой области зарегистрировали резкий рост числа зараженных COVID-19. По данным оперативного штаба коронавирусом в Липецке за день заболели 296 человек – это на 63 больше, чем было днем ранее. А неделю назад регистрировали в среднем по 145 случаев коронавируса в Липецкой области.

В администрации области отметили, что больницы к резком качку были готовы и на работе мед учреждений это не сказалось. Все больницы и поликлиники работают в штатном режиме.

В пресс-службе отметили, что на данный момент в ковидных госпиталях свободно остается около 44.4% свободных коек. Среднее количество вызовов врачей на дом остается на уровне прошлой недели и в 2.1 раза ниже, чем осенью 2021 года, на пике четвертой волы коронавируса.