Липчан просят бурить лунки, чтобы водные обитатели не задохнулись

Рыбе и другим обитателям водоемов Липецкой области не хватает кислорода Фото: Юлия КЛЮЕВА

Обитатели водоемов Липецкой области могут погибнуть от кислородного голодания. В первой половине января ситуация была в норме. Но устойчивые морозы и значительный снежный покров с каждым днем делают только хуже. И если в реках рыбы и другие животные могут мигрировать, то в мелководных прудах и озерах им уходить некуда.

В региональном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов сообщили, что липчане могут помочь. Так, рыбаков просят бурить лунки, пропиливать проруби. А предприятиям - установить жесткий гидрохимический контроль и не допускать аварийных ситуаций в работе очистных сооружений. Арендаторам водоемов рекомендуют прокачивать воду по ледяному желобу из одной проруби в другую с помощью насоса. Образовавшийся подо льдом воздушный пузырь обогатит воду кислородом.