В поселке под Липецком пенсионер торговал суррогатным алкоголем

Липчанин попал под уголовную ответственность за продажу опасного алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Долгоруковского района. Его подозревают в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей - ч.1 ст.238 УК РФ.

По данным следствия, мужчина у себя в поселке начал торговать суррогатным алкоголем. Факт продажи спиртного зафиксировали в ходе оперативно-разыскных мероприятий 1 декабря 2021 года. Это и послужило основанием привлечь его к уголовной ответственности.

Эксперты выявили в изъятом алкоголе микропримесь - фенилэтанол. Он оказывает токсическое влияние на организм человека, вызывает нарушение центральной нервной системы, функций почек и печени.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, пожилой мужчина признался по всем и раскаялся в содеянном, что может смягчить наказание. Расследование уголовного дела продолжается.