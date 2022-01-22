В воскресенье в Липецке до -6 градусов

Морозы не отступают: в Липецке ночью до -8 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 23 января, в Липецке ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -8 градусов. Днем пасмурно. Столбик термометра опустится до -6 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.

В начале новой недели в областном центре переменная облачность. В темное время суток 10 градусов со знаком минус. В первую половину дня местами снег. Синоптики прогнозируют около 7 градусов мороза. После 15.00 выглянет солнце. Ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет незначительно колебаться, но в целом без существенных изменений - 760 мм рт.ст.