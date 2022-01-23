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Происшествия23 января 2022 12:19

16-летнего пропавшего в Липецке подростка нашли погибшим в реке

Тело обнаружили под Петровским мостом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Липецке нашли погибшем пропавшего 16-летнего подростка. По данным следователей, 22 января юноша ушел из дома, а затем перестал выходить на связь. Родители сообщили правоохранителям об исчезновении сына. На следующий день оперативники нашли тело подростка в реке Воронеж под Петровским мостом в Липецке. Силовики начаили доследственную проверку.

- Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовпавшие смерти школьника. По результатам доследственной проверки будет принято решение, - отметили в СУ СКР по Липецкой области.