ВАЗ под Липецком влетел в легковушку и сбил пешехода

Па данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки, с 21 по 23 января, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 8 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 10 человек. Не обошлось и без пострадавших пешеходов.

Так вечером 21 января на проспекте Победы 35-летний водитель «Рено» на пешеходном переходе со светофором выехал на красный и сбил 14-летнего парня. Обошлось без тяжелых увечий, медики помогли подростку и отправили домой.

В тот же день в Задонсском районе на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково не справился с управлением 64-летний водитель ВАЗ-2106. Он влетел в «девятку» с 75-летним водителем и сбил стоявшего рядом 50-летнего пешехода. В ДТП пострадали пешеход и 62-летняя пассажирка «шестерки» – оба в больнице. Предварительная причина ДТП – неверный выбор дистанции.

Вечером 23 января в Ельце 37-летний водитель «Фольксвагена» сбил 50-летнего пешехода, который шел не по «зебре». Причина аварии – нарушение правил перехода проезжей части.