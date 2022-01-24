В Липецке подтвердили 12 случаев нового штамма коронавируса «омикрон»

В Липецке начал циркулировать новый штамм коронавиурса. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, в региона подтвердились 12 случаев инфицирования омикроном.

Исследования проб проводили в Москве.

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки, 23 января, в Липецкой области выявили 270 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе заболели 88095 человек. На данным момент показатель составляет 7808,5 случая на 100 000 населения.

Напоминаем, что в регионе работает «горячая линия» по вопросам прививок против новой коронавирусной инфекции. Где и как можно вакцинироваться, какие есть вакцины, противопоказания и другую информацию можно получить по бесплатному телефону – 8 800 450 48 48.