«Открытие» наращивает темп кредитования бизнеса

Темп роста кредитного портфеля банка превысил рыночные показатели в 1,5 раза.

В прошлом году он выдал 218 миллиардов рублей и профинансировал более 24 тысяч проектов.

Банк активно развивает онлайн-кредитование через дистанционные каналы. В 2021 году 88% кредитов компаниям малого бизнеса было выдано без визита в банк. Система принятия решений построена на скоринговых технологиях, такой подход позволяет клиентам получать кредиты без залога и документов по суммам до 10 млн рублей.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» отметила:

- В течение последних 12 месяцев мы наблюдали рост заявок на кредитование от предпринимателей, частично это был эффект отложенного спроса предыдущего года и доступности цифрового кредитования. Банк «Открытие» активно развивал digital-каналы, это позволило нам в 2021 году нарастить кредитование и выдать 88% кредитов малому бизнесу без визита в банк. Дополнительным драйвером роста кредитования стала реализация мер господдержки. По итогам 2021 года кредитный портфель госпрограмм банка достиг 66 миллиардов рублей, что составило 30% от общего кредитного портфеля МСБ.