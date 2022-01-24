В школах Липецка 20 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Из-за ОРВИ в 20 классах школ Липецка объявили карантин Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот понедельник, 24 января, карантин объявили в 20 классах в 20 школ Липецка. На дистанционное обучение перевели 590 ребят. Напомним, что на "удаленку" отправляют, если более 20% школьников в классе заболели ОРВИ.

По данным пресс-службы мэрии, в настоящее время болеют 3 558 детей. Это 6% от общего числа. Также на больничном находятся 113 педагогов - 3,7%. Кстати, полностью ни одну школу не закрыли на карантин. В детских садах областного центра эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Все учреждения работают в привычном режиме.

Родители, которые беспокоятся за здоровье ребенка, могут перевести его на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление в школу. Вернуться за парту можно будет в любой момент.