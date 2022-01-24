В 2022 году в Липецкой области сироты получат 202 квартиры

В региональном СКР обсудили, как предупредить преступления при обеспечении жильем детей-сирот Фото: Юлия КЛЮЕВА

В следственном управлении СК России по Липецкой области провели межведомственное совещание. В нем участвовали представители региональных управлений образования и науки, ЖКХ, УФССП, МВД России, прокуратуры, Уполномоченный по правам ребенка в регионе. Собравшиеся обсудили, как предупредить преступления при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Совещание открыл руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов. По его словам, в 2020 году в области в очереди на получение квартир стояли 1 719 сирот. А в настоящее время - 1 779. В 2021 году липчанам предоставили 202 квартиры. Столько же запланировано и в 2022.

- Тот факт, что очередь из детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье, не сокращается, говорит о проблемах в этой сфере, решение которых требует комплексного подхода в регионе, считает генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов. - Необходимо наращивать темпы предоставления квартир, иначе нарушаются права льготной категории граждан, что влечет привлечение к ответственности должностных лиц.

Так, в регионе действует поэтапная программа ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Бюджетные средства, выделяющиеся ежегодно, в 3,5 раза превышают федеральные. Существует и ежемесячная денежная компенсация за найм квартир до получения собственной - не более 8 тыс. рублей в месяц. Разрабатывают проект о жилищных сертификатах. Речь идет о единовременной выплате для покупки квартир сиротам.

Участники совещания отметили - нужен строгий ведомственный контроль за соблюдением законодательства при покупке квартир. А с липчанам проводить профилактическую работу по надлежащему содержанию полученного ими жилья. Собравшиеся выработали ряд мер по совершенствованию механизма обеспечения сирот квартирами.