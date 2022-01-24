Под Липецком пьяный мужчина зарезал свою 60-летнюю сожительницу

Липчанин зарезал сожительницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Жителя Добринского района подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

По данным следствия, 22 января в деревне Андреевка к частном доме мужчина и его 60-летняя сожительница распивали алкоголь. Под действием градусов они начали выяснять отношения. Ни к чему хорошему это не привело. Подозреваемый схватил нож и нанес подруге множественные удары, в том числе в грудную клетку. От полученных ранений несчастная скончалась.

Тело женщины обнаружил брат потерпевшей, после чего позвонил в полицию. Подозреваемого задержали. Вину в совершении преступления он признал, а также подтвердил свои показания на месте происшествия. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Кстати, фигуранта уже судили ранее за причинение тяжкого вреда здоровью женщины.