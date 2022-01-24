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Общество24 января 2022 15:44

Во вторник без холодной воды останутся жители 7 улиц Липецка

Специалистам необходимо провести ремонтные работы на сетях
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь отключат холодную воду

В Липецке вновь отключат холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 25 января, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы РВК-Липецк, специалисты будут устранять порывы. Из-за этого подачу воды временно ограничат.

Так, с 10 утра до окончания работ краны пересохнут по улицам Меркулова, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31ст1, 33, 35; Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13; проспект Победы, 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1; проезд Сиреневый, 1-7, 2а, 2б, 4а, 7а-в, 9-11; проспект 60 Лет СССР, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улице Ботаническая. А также воду отключат в доме №1б по улице Левобережная. Воду подвезут по этому адресу. В остальных случаях - по заявкам жителей.

Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.