Во вторник без холодной воды останутся жители 7 улиц Липецка

В Липецке вновь отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 25 января, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы РВК-Липецк, специалисты будут устранять порывы. Из-за этого подачу воды временно ограничат.

Так, с 10 утра до окончания работ краны пересохнут по улицам Меркулова, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31ст1, 33, 35; Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13; проспект Победы, 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1; проезд Сиреневый, 1-7, 2а, 2б, 4а, 7а-в, 9-11; проспект 60 Лет СССР, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улице Ботаническая. А также воду отключат в доме №1б по улице Левобережная. Воду подвезут по этому адресу. В остальных случаях - по заявкам жителей.

Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.