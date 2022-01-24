Свыше 100000 пустых бутылок и 5 тонн опасной жидкости: в Липецке нашли крупный цех с контрафактным алкоголем

В Липецке обнаружили крупный подпольный цех по производству контрафактного алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ликвидировали самый крупный подпольный цех по производству контрафактного алкоголя с 2016 года. Сотрудники регионального Управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с подразделением собственной безопасности УМВД России вышли на предприятие в январе.

Злодеи затаились в одном из складских помещений в Правобережном районе города. Там полицейские обнаружили 7,5 литров готовой к продаже спиртной продукции, этикетки известных брендов, автоматизированную производственную линию, более 100 тыс. пустых бутылок и около 5 тонн спиртосодержащей жидкости, а также специализированную технику для погрузки и транспортировки опасного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у преступников даже был автомобиль. Они выезжали и высматривали автоинспекторов, страхуя свой груз во время перевозок. В настоящее время проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз и исследований.