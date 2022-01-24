Под Липецком ревнивец избил соседку и жену

Житель Липецкой области избил жену из-за ревности Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкой области попал под статью за избиение супруги. Фигурантом уголовного дела стал 63-летний житель Чаплыгинского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина стал подозревать жену в измене. Однажды он пришел домой и захотел "серьезно" поговорить с супругой. За женщину заступилась соседка, пришедшая в дом. Она хотела предотвратить драку, но сама попала под горячую руку. Изверг избил ее. За это пенсионера привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа - 5 тыс. рублей. Однако, эти события никак не повлияли на безумца. Он вновь затеял беспричинную ссору с женой и побил ее. Драку пресек участковый, прибывший по вызову.

Возбуждено уголовное дело по ст.116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей или арест до 3 месяцев.