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Происшествия24 января 2022 16:43

Под Липецком пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей, чтобы на племянницу не заводили уголовное дело

Злодеи внушили доверчивой женщине, что ее родственница устроила аварию
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Мошенники обманули липчанку на 1,6 млн рублей

Мошенники обманули липчанку на 1,6 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие выходные 13 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела.

Так, 75-летней пенсионерке из Грязинского района позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянница устроила ДТП. Негодяй сказал, что в данную минуту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но есть шанс договориться. Цена вопроса - 1,6 млн рублей.

Липчанка так перепугалась, что не могла здраво мыслить. Тем более, что мошенники не дали время на размышление. Несчастная передала деньги незнакомому мужчине, который пришел к ней в подъезд. И только после этого она позвонила племяннице, которая и объяснила бабушке, что ту просто обманули.