Во вторник в Липецке -9 градусов и практически без ветра

В Липецке до 9 градусов мороза и снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 25 января, в Липецке ожидается облачная погода. В темное время суток столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Днем в городе теплее не станет - до 9 градусов мороза. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер южной четверти 2-3 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт.ст.

В среду, 26 января, практически ничего не изменится. Ночью 11 градусов со знаком минус. Днем в областном центре около 8 градусов ниже ноля. К вечеру местами снег. Ветер юго-западный 3-4 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 752 мм рт.ст.

Луна убывающая. Долгота светового дня 8 часов 42 минуты. Восход в 8.12.Заход в 16.55.