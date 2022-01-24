В Липецке пропал пенсионер с усами и татуировкой на руке "Вася"

В Липецке пропал пенсионер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке пропал 71-летний мужчина. В минувшее воскресенье, 23 января, Сугак Василий Дмитриевич около 16.00 ушел из дома по улице Стаханова. С того момента о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пенсионер может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-172 сантиметра, среднего телосложения, волосы короткостриженные с проседью.

Был одет: темно-синие джинсы, темная рубашка на молнии до груди, черная куртка с капюшоном с черной опушкой, черная вязаная шапка, черные сапоги.

Особые приметы: носит усы, крупная родинка за правым ухом, на большом пальце правой руки надпись "ВАСЯ".

Просьба ко всем, кто видел Василия или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru