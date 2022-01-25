В Липецке на пешеходном переходе сбили 9-летнего школьника

В Липецке на пешеходном переходе сбили ребенка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 24 января, в Липецке сбили ребенка. 21-летний водитель автомобиля "Хендай" наехал на 9-летнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Доватора. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, школьника с травмой доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили домой.

В Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк лоб в лоб столкнулись "Рено" и "Киа". Пострадал 45-летний пассажир первой иномарки - его с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - выезд на встречную полосу.

Автоинспекторы просят водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. А также быть внимательными за рулем. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".