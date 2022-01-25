В Липецкой области ввели QR-коды для алкомаркетов и закрыли ночные бары

В Липецкой области ввели новые ограничения из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области внесли очередные поправки в коронавирусное Постановление №159. Так, с 22.00 до 6.00 запретили работу общепита. В этот период времени кафе, бары, рестораны и другие подобные заведения должны быть закрыты. Исключение - доставка заказов.

В этот раз ограничение коснулось алкогольных и табачных магазинов. Покупатели смогут войти внутрь только по QR-коду, справке о перенесенной болезни, либо документу о противопоказании к вакцинации.

Напомним, что такие меры профилактики предложил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Причина - распространение нового штамма "Омикрон". Кстати, в Липецкой области подтвердили 12 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса.