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Происшествия25 января 2022 7:24

В Липецке будут судить водителя, который попытался дать взятку автоинспектору

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в суд
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Гражданин одной из республик ближнего зарубежья пытался дать взятку липецкому автоинспектору, но тот отказался

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья пытался дать взятку липецкому автоинспектору, но тот отказался

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Это произошло в декабре 2020 года. У одного из домов по улице Металлургов автоинспекторы остановили автомобиль. Они выявили неисправности в машине, при наличии которых ездить на транспорте запрещено - ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Водителем оказался гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Он нарушил правила пребывания на территории РФ.

Тогда 31-летний мужчина, находясь в патрульном автомобиле, попросил правоохранителя не составлять на него административный протокол и попытался дать взятку. Но план не сработал. Автоинспектор сообщил об этом инциденте в полицию. Противоправные действия гражданина задокументировали, а деньги приобщили к материалам дела.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ "Покушение на дачу взятки лично, в размере не превышающей десяти тысяч рублей". Фигурант признался во всем и раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в суд.