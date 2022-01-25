В Липецке будут судить водителя, который попытался дать взятку автоинспектору

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья пытался дать взятку липецкому автоинспектору, но тот отказался Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить мужчину, который пытался дать взятку инспектору ДПС. Это произошло в декабре 2020 года. У одного из домов по улице Металлургов автоинспекторы остановили автомобиль. Они выявили неисправности в машине, при наличии которых ездить на транспорте запрещено - ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Водителем оказался гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Он нарушил правила пребывания на территории РФ.

Тогда 31-летний мужчина, находясь в патрульном автомобиле, попросил правоохранителя не составлять на него административный протокол и попытался дать взятку. Но план не сработал. Автоинспектор сообщил об этом инциденте в полицию. Противоправные действия гражданина задокументировали, а деньги приобщили к материалам дела.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ "Покушение на дачу взятки лично, в размере не превышающей десяти тысяч рублей". Фигурант признался во всем и раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в суд.