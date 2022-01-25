Липчанин хотел заработать на криптовалюте, но лишился 300000 рублей

Мошенники обманули липчан, пытавшихся заработать на криптовалюте и финансовых пирамидах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчина пытался заработать на криптовалюте, но что-то пошло не так. Житель Становлянского района обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой одной из интернет-платформ. Там ему пообещали высокий доход от инвестирования в криптовалюту и перепродажи на финансовых пирамидах. В итоге липчанин лишь понес убытки - злодеи похитили больше 300 тыс. рублей.

Аналогичная история приключилась с 33-летним жителем Липецка. Неизвестные предложили ему поучаствовать в торгах на валютной бирже. Под руководством лжеброкеров он перевел на "безопасный счет" 50 тыс. рублей. Своих денег он больше не увидел. Под таким же предлогом мошенники похитили деньги у 52-летнего ельчанина. В погоне за легким заработком доверчивый мужчина лишился 11 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за минувшие сутки 5 жителей области попались на удочку мошенников. По всем фактам возбудили уголовные дела. В полиции предупреждают - не стоит верить незнакомцам о возможностях "пассивного дохода", если нет специальных знаний.