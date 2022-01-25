Под Липецком руководителя УК оштрафовали на 50000 рублей

В Липецкой области оштрафовали руководителя управляющей организации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей компании из Долгоруковского района. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет об организации "Сервис Долгоруково".

Специалисты проверили дом №15 по улице Мичурина в селе Долгоруково. Оказалось, что трубопроводы и другое общедомовое имущество, за которое отвечает УК, находится в плачевном состоянии. Аналогичная ситуация еще в 6 многоквартирных домах, за которых отвечает компания.

Прокурор внес представление в адрес гендиректора УК. В отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении по ст.7.22 КоАП РФ "Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов или иных жилых помещений". Его оштрафовали на 50 тыс. рублей. Управляющей компании предстоит устранить все нарушения. За этим проследит прокуратура.