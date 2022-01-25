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Здоровье25 января 2022 11:43

В Липецкую область завезли первую партию вакцины от коронавируса для детей

В регионе появились 720 комплектов Суптник-М
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкую область начала поступать вакцина от коронавируса для детей. Как сообщили в пресс-службе администрации области, первая партия Спутник-М пока поступила в количестве 720 комплектов, а всего ожидают 5000 доз.

Препарат рассчитан на защиту от COVID-19 для детей и подростков. В первую очередь будут прививать дети школьного возраста, от 12 до 18 лет, которые входят в группу риска с новым штаммом коронавируса «омикрон». Есть вероятность, что они тяжело перенесут COVID-19, если заразятся.

Препарат поступит в детские поликлиники Липецка в ближайшее время. Также вакцину развезут по медучреждениям Липецкого района, Грязинского, Данковского и Усманского, а также в Елец.