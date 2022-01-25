За неделю в Липецкой области 7009 человек заболели ОРВИ, а еще 6 - гриппом

Более 7000 жителей Липецкой области за неделю заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 17 по 23 января, в Липецкой области ОРВИ выявили у 7 009 человек. Это на 19% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших 57% - дети. Гриппом заразились 6 жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, прирост показателей отмечен как среди взрослых, так и детей. Заболеваемость среди первой группы преимущественно связана с коронавирусом. Среди детей - как с активизацией вирусов гриппа А, так и "традиционных" негриппозных вирусов.

В Липецке ОРВИ заболели 4 627 жителей - 66% всех случаев. Также есть 1 случай гриппа. Специалисты обследовали положительные пробы больных. 30% из них представлены гриппом А, 25% - РС-вирусами, 20% - аденовирусами и другими негриппозными вирусами.

Напомним, что в регионе ввели очередные ограничения. Они коснулись работы ночных заведений общепита, алкогольных и табачных магазинов. Подробности здесь.