Липчан зовут на бесплатный забег на коньках

Липчан зовут на забег на коньках Фото: Лия МУРАДЬЯН

Любителей катания на льду в Липецке зовут принять участие в забеге на коньках. Забег «Серебряный конек» пройдет на катке у спортивного комплекса «Сокол» в субботу, 29 января. Участники состязания смогут попробовать свои силы в серии стартов.

Организаторы – администрация спорткомплекса, отмечают, что участие бесплатное. Попробовать свои силы могут все желающие – взрослые и дети, коньки всем выдадут. В пресс-службе мэрии сообщили, что проигравших не будет – всем участникам раздадут грамоты и сладости.

После основной программы родители с детьми смогут принять участие в общем массовом катании. Забег начнется в 10.00, всех ждут у здания проката коньков. Более подробно об участии можно узнать по телефону: 48-27-89.