Сбер предложил клиентам электронный курс «Учись учиться»

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СберУниверситет запустил уникальный электронный курс «Учись учиться», который будет полезен для любого современного взрослого человека. Мир быстро меняется и требует от нас постоянного обновления навыков, знаний, умений. Из-за стремительного развития технологий часть профессий на рынке труда исчезает, вместо них появляются новые.

Непрерывное обучение — это фактор успеха для профессионалов из любых отраслей. Оно позволяет оставаться востребованным и конкурентоспособным сегодня и в будущем.

Преподаватели курса «Учись учиться» — опытные эксперты в области вопросов обучения. Приглашённым спикером курса является Барбара Оакли, известный американский учёный, переводчик, профессор инженерного дела в Оклендском университете, автор курса-бестселлера Learning how to learn на Coursera. Среди преподавателей курса — основательница Lifelong Learning Lab Рената Гизатулина, основательница Dedu Center Виктория Дерюгина, бизнес-тренер Ольга Полищук.

По результатам прохождения курса вы узнаете:

- как выстраивать собственный путь обучения, опираясь на свой индивидуальный стиль;

- как занимать авторскую позицию в обучении;

- как работать со своей мотивацией и не бросать обучение на полпути;

- зачем и как ставить цели в обучении;

- как оценить свои навыки и сильные стороны, как и где переобучаться и осваивать новые роли.

Курс доступен на бесплатной основе для всех желающих на сайте СберУниверситета.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR-блока Сбербанка:

«Современный темп жизни, стремительные изменения в технологиях мотивируют нас на постоянное обучение. "Учись учиться" поможет выстроить свою образовательную траекторию. Курс полезен для представителей любых специальностей и в любом возрасте».