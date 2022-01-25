В среду в Липецке вновь отключат холодную воду

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 26 января, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до окончания работ краны пересохнут в доме №63 по улице Елецкая, а также в частном секторе по улице Елецкая.

В этот же период времени воды не будет по адресам: улицы Неделина, 53, 55, 57, 59, 61, 30; Мичурина, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 5/2, 9а, 11, 11а, 13, 15; Папина, 7, 9, 11а; Доватора, 2, 4, 4а, 6, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18; проспект Победы 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22а, 25, 27; площадь Победы, 3.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ вода может быть некоторое время мутной. Задать интересующие вопросы и уточнить что-либо липчане могут в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.