В Липецке разбираются с трижды горевшей дверью квартиры

За минувшие два дня липецкие спасатели трижды тушили одну и ту же дверь. Серия пожаров в доме на улице Загородная озадачила сотрудников городского управления по делам ГО и ЧС. Сначала рядом с многострадальной дверью загорелся мусор в подъезде, а затем полыхнула сама дверь – сгорел потолок и внутренняя отделка квартиры, одного человека пришлось эвакуировать.

Тога на место выезжали 4 отделения пожарных и спасателей с автолестницей. Эксперты пришли к выводу, что причиной стал поджог. Около 16.00 многострадальная дверь загорелась снова. Подозрение пало на неадекватных соседей, кто именно причастен к серии поджогов одной и той же двери еще предстоит выяснить.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, всего с начала года в Липецке было 32 пожара, что на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года.