Под Липецком столкнулись КамАЗы: один из водителей в больнице

В Липецком районе столкнулись КамАЗы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 25 января, в Липецком районе на автодороге "Обход Липецка" столкнулись два КамАЗа. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в ДТП пострадал 32-летний водитель одной из машин. Его с травмами госпитализировали. Предварительная причина случившегося - выезд на встречную полосу.

В тот же день в поселке Лев-Толстой сбили 67-летнюю женщину. Водитель "Лады-Ларгус" наехал на местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Максима Горького. Ее с травмой положили в больницу. Причина аварии - нарушение правил проезда пешеходного перехода.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 505 нарушений Правил дорожного движения. Нетрезвыми за руль сели 5 человек. Еще 56 не пристегнулись ремнями безопасности. Водители 1 050 раз превысили скорость.