Липчанка попала под уголовную статью за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Липецкие полицейские задокументировали факт продажи алкоголя несовершеннолетнему Фото: Юлия КЛЮЕВА

В январе этого года в Липецке в районе НЛМК несовершеннолетнему продали алкоголь. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это сделала 34-летняя женщина - продавец киоска по улице Невского. Данный факт выявили и задокументировали правоохранители.

Оказалось, что в марте 2021 года ее уже привлекали к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему. Тогда ей назначили штраф в 15 тыс. рублей. Однако, в этот раз дело приняло серьезный оборот.

В отношении липчанки возбудили уголовное дело по ст.151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции", так как она попалась на этом нарушении повторно. Санкция статьи предполагает штраф от 50 тыс. до 80 тыс. рублей.