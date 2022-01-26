Суд назначил липчанину обязательные работы за долг по алиментам в 300000 рублей

Липчанин накопил по алиментам в долг в 300 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, житель Усманского района долгое время не перечислял деньги на содержание своего 4-летнего ребенка. В итоге накопил долг в 300 тыс. рублей.

Тогда пристав-исполнитель составил протокол по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд, рассмотрев протокол, назначил должнику наказание - 30 часов обязательных работ. Теперь горе-отец должен трудиться в свободное время, чтобы погасить долг.

Напомним, что узнать о задолженности липчане могут на сайте управления Федеральной службы судебных приставов Липецкой области.