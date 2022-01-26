В Липецкой области из-за коронавируса на карантин закрыли 21 класс в 10 школах и лицей

В управлении образования Липецкой области открыли горячую линию по вопросам, связанным с работой образовательных организаций Фото: Юлия КЛЮЕВА

В настоящее время на карантин из-за коронавируса закрыли 21 класс в 10 школах Липецкой области, а также лицей №5 в Ельце. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки.

Также в связи с ОРВИ на дистанционное обучение перевели более 7 тыс. школьников - учащихся 312 классов 61 школы области. Частично закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ 6 групп в 5 детских садах.

Напомним, что за минувшую неделю 7 009 жителей региона заболели ОРВИ и 6 гриппом. А в Липецке карантин объявили в 20 классах из 20 школ.

Липчане могут задать интересующие вопросы по работе образовательных учреждений, позвонив на горячую линию в управление образования и науки Липецкой области по телефону +7 (4742) 32-95-16.