Под Липецком сгорел частный дом

За сутки в Липецкой области зарегистрировали 6 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 6 пожаров. Ночью 25 января в поселке Добринка вспыхнул частный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия выдвинулись 3 отделения пожарной охраны. Несмотря на усилия пожарных, огонь уничтожил сгораемые конструкции кровли и внутреннюю отделку дома по всей площади. К счастью, никто не пострадал. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Днем во вторник сгорело бесхозное кирпичное строение в садоводческом товариществе "Восход" в Грязях. С пламенем боролись 2 отделения пожарных и 3 человека из добровольной дружины.

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру "112".