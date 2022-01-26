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Происшествия26 января 2022 15:21

Липецкая пенсионерка отдала мошенникам 300000 рублей, поверив в ДТП с родственницей

Другая бабушка тоже купилась на эту уловку и передала злодеям 250000 рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане продолжают отдавать мошенникам крупные суммы денег

Липчане продолжают отдавать мошенникам крупные суммы денег

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки 7 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников. Так, 89-летне пенсионерке позвонили на домашний телефон. Неизвестный сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП и предложил решить вопрос полюбовно - 300 тыс. рублей и уголовное дело возбуждать не будут. Бабушка тут же согласилась, собрала необходимую сумму и передала деньги через курьера у дома на Боевом проезде.

По той же схеме обманули 79-летнюю пенсионерку. За мнимое освобождение внука она отдала 250 тыс. рублей. Жертвой мошенников также стал несовершеннолетний мальчик. Он выставил на сайт объявление о продаже наушников. Некий покупатель связался со школьником и попросил у него реквизиты для перевода денег. В итоге со счета похитили 70 тыс. рублей. В полицию обратилась мама юного липчанина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела.