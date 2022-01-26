Липецкая пенсионерка отдала мошенникам 300000 рублей, поверив в ДТП с родственницей

Липчане продолжают отдавать мошенникам крупные суммы денег Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки 7 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников. Так, 89-летне пенсионерке позвонили на домашний телефон. Неизвестный сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП и предложил решить вопрос полюбовно - 300 тыс. рублей и уголовное дело возбуждать не будут. Бабушка тут же согласилась, собрала необходимую сумму и передала деньги через курьера у дома на Боевом проезде.

По той же схеме обманули 79-летнюю пенсионерку. За мнимое освобождение внука она отдала 250 тыс. рублей. Жертвой мошенников также стал несовершеннолетний мальчик. Он выставил на сайт объявление о продаже наушников. Некий покупатель связался со школьником и попросил у него реквизиты для перевода денег. В итоге со счета похитили 70 тыс. рублей. В полицию обратилась мама юного липчанина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела.